Edil lamenta falta de recursos para pavimentação de via urbana em Coronel Bicaco

Dias atrás, por meio de pedido de informação, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) questionou se a Administração Municipal possuía intenção de finalizar o asfalto na Rua Francisco Manoel Diniz e se tinha previsão para início dos trabalhos.

Em resposta, o Poder Executivo afirmou que tem a pretensão de realizar a obra na via que passa nos fundos do Estádio Municipal, no entanto, antes são necessárias adequações financeiras para inclusão da pavimentação no orçamento anual. É mencionado que uma alternativa para subsidiar o asfaltamento seria os valores oriundos de emendas parlamentares. O ofício nº 118/2025 revela ainda que o exercício do ano passado foi encerrado com insuficiência financeira de R$ 2,11 milhões.

Luiz Flávio Rangel, na última sessão ordinária, destacou o interesse da Administração Municipal em realizar a referida obra, mas lamentou a falta de recursos financeiros para o início em breve da pavimentação.

— Todas as razões para que essa obra seja realizada já foram elencadas. É algo de muita importância — disse o vereador.

