Mulheres são presas por tráfico de drogas em Três de Maio

As mulheres, de 52 e 19 anos de idade, foram presas na noite da sexta-feira (2/5) pela Brigada Militar (BM). As detenções aconteceram numa residência na Rua Farrapos, na área central de Três de Maio.

No local, o efetivo da BM apreendeu R$ 625,00 em dinheiro, uma balança de precisão e 18 gramas de cocaína – fracionadas em 94 buchas e prontas para comercialização.

As presas por tráfico de drogas foram conduzidas à Delegacia da Polícia Civil. Após o registro do flagrante, a mulher de 52 anos foi recolhida ao sistema prisional. A jovem de 19 anos responderá pelo crime em liberdade.

As informações são do site Paulo Marques Notícias.

