União reconhece situação de emergência em Derrubadas devido à estiagem

A partir do reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos financeiros do Governo Federal para ações de Defesa Civil (Foto: Diones Roberto Becker)

A portaria nº 1.250/2025, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu a situação de emergência em virtude da estiagem em três municípios do Rio Grande do Sul, entre eles, Derrubadas.

A partir do reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos financeiros do Governo Federal para ações de Defesa Civil, como, por exemplo, aquisição de cestas básicas e kits de limpeza de residências.

O Poder Executivo de Derrubadas declarou emergência no dia 28 de março. O documento incluía levantamento detalhado das perdas expressivas nos setores ambiental, econômico e social.

Até o momento, oito municípios da Região Celeiro conseguiram o reconhecimento federal para os decretos de emergência publicados em razão dos prejuízos ocasionados pela ausência prolongada de chuvas.

