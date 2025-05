Hospital de Coronel Bicaco obtém alvará sanitário para o setor de radiologia

No mês de abril, a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP), de Coronel Bicaco, celebrou a conquista do alvará sanitário para o setor de radiologia. O documento representa o reconhecimento oficial da qualidade e segurança dos serviços prestados pela instituição nessa área vital da medicina diagnóstica.

Para o gestor do Hospital Santo Antônio de Pádua, Delmar Albuquerque, a liberação do alvará sanitário é resultado do apoio constante da Administração Municipal de Coronel Bicaco no suporte financeiro, e de um trabalho contínuo de adequação às normas técnicas e sanitárias exigidas pelos órgãos reguladores. — Isso demonstra o comprometimento da equipe gestora e dos profissionais de radiologia com a excelência no atendimento e o cuidado com os pacientes — destaca.

Segundo Delmar Albuquerque, atualmente, a instituição oferece três importantes exames: eletrocardiograma, ultrassonografia e radiologia convencional digital. — Reafirmamos nosso compromisso com a melhoria constante dos serviços ofertados à comunidade, evitando o deslocamento de pacientes do Município para outras unidades hospitalares — acrescentou.

Com repasses mensais, a Administração Municipal tem subsidiado a folha de funcionários, o pagamento dos plantões médicos e uma parte das despesas gerais do Hospital Santo Antônio de Pádua. Desde janeiro deste ano, foram efetuadas quatro transferências que totalizam R$ 840 mil.

O prefeito Arleu Valadar Machado ressaltou que o aparelho de raio-X está atendendo a demanda local e de municípios vizinhos. — Quero parabenizar a equipe gestora do hospital pelo empenho e conquista do alvará sanitário para o setor de radiologia — completou.

O chefe do Poder Executivo ainda reiterou que a oferta de exames de eletrocardiograma, ultrassonografia e radiologia na instituição bicaquense acarreta significativa economia na Secretaria Municipal de Saúde, pois reduziu o número de pacientes transportados para centros de referência.

— Esses serviços geram receita para o hospital e permitem a emissão de laudos para os devidos fins — ponderou o prefeito.

Intervenção administrativa:

Desde março de 2018, a AHSAP está sob intervenção administrativa. À época, o Poder Executivo editou o decreto n° 042/2018 declarando situação anormal na área de saúde hospitalar do Município de Coronel Bicaco, requisitando bens e serviços da Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua. Esta condição foi prorrogada até o momento, atualmente vigente o decreto n° 07/2025, de 2 de janeiro, visando a manutenção da assistência médico-hospitalar à população.

