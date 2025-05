No DAER, vereador bicaquense pleiteia recuperação de trecho da ERS-317

No grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (28/4), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) relatou sobre a agenda que teve com o diretor geral do DAER, Luciano Faustino. A pauta se concentrou na situação precária do trajeto da ERS-317 – que liga o perímetro urbano de Coronel Bicaco à BR-468.

— O asfalto está muito danificado e tem ocorrido acidentes — afirmou. — Na audiência no DAER, eu disse que o trecho tem bastante movimento de veículos e que precisamos urgentemente a recuperação do acesso — acrescentou.

De acordo com o emedebista, a autarquia estadual se comprometeu em iniciar em breve as obras de revitalização no percurso de aproximadamente quatro quilômetros. — De vez em quando, vamos ficar cobrando essa demanda — garantiu.

