Edis elogiam seminário promovido pela APAE de Coronel Bicaco

Cerca de 400 profissionais de vários municípios da região participaram do 1º Seminário TEA organizado pela APAE de Coronel Bicaco. O evento aconteceu na sexta-feira (25/4), no CTG Tropeiros de Campo Santo. A programação teve três palestras e apresentações de alunos.

Na sessão ordinária do dia 28 de abril, alguns vereadores elogiaram a realização do seminário direcionado para o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Paulo Leandro Diniz (PDT) cumprimentou toda a equipe da APAE pela organização da primeira edição. — Seminário de grande aprendizado. É um orgulho para nós bicaquenses sediarmos um evento deste nível. A entidade é de grande importância para nós — destacou.

Claudiomiro Albuquerque (MDB) parabenizou a diretoria da APAE pelo evento ocorrido no CTG. — Para nós munícipes é de grande importância sediar algo tão especial, que vem gente de fora, de outros municípios — completou.

— Parabéns ao pessoal da APAE. Que belo evento, mostrando a realidade que se enfrenta hoje com o autismo — salientou João Marques Brasil (PDT). Para ele, o seminário foi relevante e comovente, e fará muitas pessoas repensarem a vida e algumas atitudes.

— Quero deixar os parabéns à diretoria da APAE pelo grandioso evento. É uma instituição que eu respeito muito, tenho muito carinho — afirmou Jonas Vieira (PP). O progressista destacou que seguidamente tem incluído o nome da APAE em reivindicações de emendas parlamentares.

Claudiane da Silva (PDT) frisou que o 1º Seminário TEA da APAE, organizado em parceria com a Administração Municipal, foi valioso para quem participou. — Foi um dia maravilhoso, foi emocionante. Fez pensar em nossas atitudes, quando não nos colocamos no lugar dos outros — reiterou. A pedetista disse que ficará torcendo para que haja novas edições do evento.

