Coronel Bicaco: Progressista pede obras para evitar acúmulo de água em cima do asfalto do Campo Santo

O vereador Marcelo Jurandi (PP) alertou que determinados lugares da estrada pavimentada que liga a BR-468 e a comunidade de Campo Santo acumulam bastante água em dias de chuva intensa. Ele requisitou, na sessão ordinária da segunda-feira (28/4), serviços pontuais na lateral da pista visando evitar a concentração de água em cima do asfalto.

O edil teme que o trânsito frequente de caminhões pesados, aliado à umidade no pavimento, possa causar danos na estrada.

— É uma obra cara e precisamos nos preocupar. Tem que fazer os “pegadores de água” mais retirados do asfalto — enfatizou Marcelo Jurandi.

