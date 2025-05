Pedetista solicita reparos em estrada vicinal no interior de Coronel Bicaco

Por meio de proposição, na sessão ordinária da segunda-feira (28/4), o vereador Felipe Kronbauer (PDT) solicitou a pavimentação e manutenção de diversos trechos na estrada da localidade da Paineira, no interior de Coronel Bicaco.

Em plenário, o proponente revelou que, a partir de conversas com moradores da comunidade, soube que o transporte escolar enfrenta sérias dificuldades em dias chuvosos. Ele ainda afirmou que utilizando uma ferramenta online identificou cinco pontos críticos em um trecho de aproximadamente três quilômetros de extensão. O material foi anexado à proposição.

O pedetista disse que já dialogou com o prefeito Arleu Valadar Machado, e com o secretário municipal de Obras, Joceli Gomes, e ambos garantiram que o pedido será avaliado. — Seja pavimentação ou cascalhamento, não importa a forma, precisamos resolver o problema — reiterou.

Posta em votação, a Proposição n° 027/2025 foi aprovada de maneira unânime.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.