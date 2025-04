Pedetista destaca conclusão da ponte entre Coronel Bicaco e Campo Novo

No grande expediente da última sessão ordinária, o vereador Paulo Leandro Diniz (PDT) enfatizou a conclusão da ponte sobre o Lageado Faxinal em Esquina Mendonça – na estrada de terra que liga Coronel Bicaco e Campo Novo.

— Quero deixar meus parabéns à Administração Municipal por concluir a tão falada ponte na saída para Campo Novo. Ficou muito bom aquele trabalho, conforme era o projeto — reiterou o pedetista.

Nova ponte

A antiga ligação de madeira – construída há décadas – já oferecia enormes riscos de desabamento e, em virtude disto, a Administração Municipal tinha limitado o peso máximo de cinco toneladas para cruzar em cima da estrutura.

As condições da ponte de madeira se agravaram depois das enchentes registradas no ano passado. À época, o Município interrompeu a passagem de veículos no local.

Diante da precariedade e riscos eminentes, o Poder Executivo buscou recursos federais para edificar a nova estrutura. A obra foi iniciada em junho de 2024 e finalizada em fevereiro deste ano. O investimento se aproximou de R$ 300 mil.

No entanto, a liberação do trânsito na ponte demorou mais algumas semanas em razão da necessidade de recomposição com terra e cascalho nas duas cabeceiras e compactação gradativa do solo, pois a ligação recém-construída é mais alta do que a anterior.

