Edil cobra o funcionamento do escritório da CORSAN em Coronel Bicaco

O vereador Luiz Flávio Rangel (PP), no grande expediente da última sessão ordinária, cobrou o funcionamento do escritório local da CORSAN.

— É injustificável que a empresa tenha sede própria aqui e quando dá um problema o pessoal não sabe nem a quem recorrer — disse o progressista. Segundo ele, problemas na rede de abastecimento já deixaram famílias sem água por vários dias.

O gerente regional institucional da CORSAN/AEGEA, Felipe Trindade, informou que o escritório em Coronel Bicaco permanecerá sem expediente ao público. — A demanda por atendimentos era baixa, por isso o escritório foi fechado — salienta. Ele recomendou que o usuário utilize os canais online da empresa para solicitar o tipo de serviço desejado.

