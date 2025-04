Coronel Bicaco: Vereador revela que haverá transporte para moradores de Campo Santo

Em uma sessão ordinária no mês passado, o vereador Marcelo Jurandi (PP) revelou que moradores da comunidade de Campo Santo estavam utilizando o transporte escolar para se deslocar até a cidade. Dias depois, ele afirmou que procurou o Poder Executivo para debater a possibilidade de disponibilizar um veículo para levar os residentes na localidade até o perímetro urbano.

No grande expediente da última sessão ordinária, o progressista destacou que haverá transporte duas vezes por semana para os moradores de Campo Santo. Em plenário, o edil ainda ressaltou que compreende a dificuldade em ofertar o serviço, porque a atual gestão recebeu a frota de coletivos em condições precárias.

