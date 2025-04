Vereador pede melhorias em estradas no interior de Coronel Bicaco

Na última sessão ordinária, o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) apresentou proposições visando melhorias nas estradas vicinais em duas localidades no interior de Coronel Bicaco.

O edil disse que na comunidade de Galpões, os trechos que precisam de reparos é a subida que leva à Unidade Básica de Saúde (UBS) e aquele que dá acesso à BR-468. A segunda solicitação versou sobre o cascalhamento de parte da estrada em Sítio Olivério.

Apreciadas no plenário da Câmara de Vereadores, as duas proposições foram aprovadas de forma unânime.

