Vista Gaúcha fortalece infraestrutura com entrega de quinta máquina em quatro meses

A Prefeitura de Vista Gaúcha celebrou, nesta terça-feira (22), um marco histórico com a entrega de uma nova carregadeira à Secretaria Municipal de Obras. Com esta aquisição, o município totaliza cinco máquinas recebidas nos últimos quatro meses, resultado de um planejamento estratégico voltado ao fortalecimento da infraestrutura urbana e rural.

Segundo o prefeito Claudemir José Locatelli, a nova frota — composta por três retroescavadeiras, uma carregadeira e uma patrola grande — representa um avanço sem precedentes. “Estamos concluindo um planejamento feito com muito cuidado. Todas as máquinas estão quitadas. Quatro foram adquiridas com recursos próprios e uma, por meio de emenda parlamentar do deputado Márcio Biolchi”, detalhou.

Com as novas aquisições, a Secretaria de Obras ganha reforço significativo para atender com mais eficiência a cidade, o interior e o distrito de Bom Plano. “Nunca houve nada semelhante em Vista Gaúcha. Agora teremos, inclusive, máquinas reserva, garantindo a continuidade dos serviços mesmo quando alguma estiver em manutenção”, enfatizou o prefeito.

O investimento na renovação da frota, que soma R$ 3 milhões, é apenas uma parte do conjunto de ações em andamento. A administração municipal também destina quase R$ 2 milhões para a ampliação e adequação do Hospital Municipal e mais de R$ 1,7 milhão para a construção do novo Centro Municipal de Convivência.

“Esses projetos são parte do nosso compromisso com o crescimento ordenado e o bem-estar da população. Estamos construindo uma Vista Gaúcha mais preparada, mais estruturada e com mais qualidade de vida para todos”, concluiu Locatelli.