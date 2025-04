Edil faz questionamentos sobre asfalto em rua na cidade de Coronel Bicaco

Na última sessão ordinária, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) pediu se a Administração Municipal tem a intenção e previsão para finalizar o asfalto na Rua Francisco Manoel Diniz.

Segundo ele, a pavimentação é necessária porque existem empresários investindo naquela parte da cidade e para qualificar as condições de trafegabilidade da via que termina no entroncamento com a ERS-317.

Colocado em votação, o Pedido de Informação nº 005/2025 foi aprovado de maneira unânime.

