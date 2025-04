Tenente Portela recebe kits do programa Mãe Gaúcha

A Prefeitura de Tenente Portela foi contemplada com 68 kits do programa Mãe Gaúcha, voltado a gestantes em situação de vulnerabilidade. A entrega parcial iniciou na última quinta-feira (17), no CRAS, com presença de autoridades e representantes da assistência social.

Os kits, distribuídos a gestantes a partir da 28ª semana, contêm itens essenciais para os primeiros cuidados com o bebê, como roupas, toalha, cobertor e bolsa maternidade. Para receber o benefício, é necessário estar com o pré-natal em dia, inscrita no CadÚnico e ser beneficiária do Bolsa Família.