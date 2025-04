Pedetista solicita pavimentação até o Cemitério Municipal de Coronel Bicaco

O vereador Paulo Leandro Diniz (PDT) destacou, na sessão ordinária da terça-feira (15/4), que a pavimentação do trajeto entre o bairro Fenamate e o Cemitério Municipal é um anseio da comunidade bicaquense.

Na oportunidade, ele apresentou proposição reivindicando o asfaltamento do trecho. — Espero que o prefeito Arleu Valadar se sensibilize e realize essa obra em seu mandato. Se não tem dinheiro, que vá se fazendo devagarinho — disse o autor da solicitação.

Todos os edis votaram favoráveis à Proposição nº 023/2025.

