Edil pede auxílio financeiro para estudantes bicaquenses que frequentam o IFFAR

Por meio de proposição apresentada na sessão ordinária da terça-feira (15/4), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) pleiteou que a Administração Municipal conceda auxílio financeiro aos estudantes de Coronel Bicaco que frequentam o Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) em Santo Augusto. O valor seria para custear o transporte.

Em plenário, o emedebista disse que foi procurado por pais de alunos e que a mensalidade do transporte chega a R$ 350,00. Ele lembrou que, em anos anteriores, era destinado R$ 100,00 para cada estudante matriculado no IFFAR campus Santo Augusto.

— Dentro das possibilidades, que fosse analisado com carinho pelo Executivo. Talvez se consiga pagar até metade do valor do transporte — salientou Claudiomiro Albuquerque.

Posta em votação, a Proposição nº 022/2025 foi aprovada de forma unânime.

