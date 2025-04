Vereador propõe estudos técnicos sobre vias urbanas de Coronel Bicaco

Na última sessão ordinária, o vereador Jonas Vieira (PP) pediu ao Poder Executivo que efetue estudos técnicos para identificar quais ruas do perímetro urbano de Coronel Bicaco necessitam de quebra-molas.

Para apresentar a proposição, ele argumentou que existe movimento intenso de veículos em determinadas partes da cidade e isso aumenta a probabilidade de acidentes com pedestres.

Na sua manifestação no plenário, o progressista citou duas vias em que alguns motoristas transitam em velocidades acima do permitido para a área urbana. — O Executivo tem condições de fazer esse estudo e instalar mais quebra-molas — completou.

Colocada em votação, a Proposição nº 024/2025 foi aprovada por unanimidade.

