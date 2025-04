Coronel Bicaco: Legislativo aprova projeto para repasse mensal de recurso à APAE

De maneira unânime, o plenário da Câmara de Vereadores aprovou na sessão ordinária da terça-feira (15/4) o Projeto de Lei (PL) nº 034/2025.

O texto autoriza o Poder Executivo de Coronel Bicaco a repassar R$ 35 mil à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). O montante será transferido em dez parcelas, ou seja, R$ 3,5 mil por mês.

Segundo o PL, o valor irá subsidiar as despesas de custeio para manutenção e gerenciamento do transporte escolar dos alunos atendidos pela entidade.

