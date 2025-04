Vereadores bicaquenses elogiam obras na saída secundária para Redentora

O término da primeira etapa da pavimentação na Rua Vereador Paulino Diniz gerou comentários positivos no Poder Legislativo, durante a última sessão ordinária.

— O trabalho está ficando nota 10. Fica aqui meu reconhecimento ao pessoal das obras pelo trabalho que estão fazendo na saída para Redentora — disse o vereador Paulo Leandro Diniz (PDT). Ele frisou que houve inúmeras dificuldades para chegar até a atual fase da pavimentação.

O vereador João Marques Brasil (PDT) enfatizou que os moradores sofreram com o barro e a poeira nos últimos meses. — Analisem a irresponsabilidade. Abriram a rua e retiraram todo o cascalho que tinha lá — lamentou. O pedetista parabenizou o prefeito Arleu Valadar Machado, o secretário Joceli Gomes e os funcionários da Secretaria de Obras que resolveram o problema.

O secretário municipal de Obras, Joceli Gomes, explicou que o trecho recebeu rachão de travamento com pó de brita fina – que é a primeira etapa para o asfalto. — O objetivo era esse, fazer a base e ir transitando normal em cima dele. Quando precisar, vamos lá fazer a manutenção — afirmou.

