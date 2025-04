Vereadores comentam sobre condições do Cemitério Municipal de Coronel Bicaco

A limpeza e manutenção do Cemitério Municipal de Coronel Bicaco foi pauta para alguns vereadores no grande expediente da última sessão ordinária.

Marcos Rutili (UNIÃO) aventou que a Administração Municipal designe servidores para realizarem a limpeza do local, ao menos, uma vez por semana. Ele afirmou que as atuais condições do Cemitério Municipal lhe foram repassadas pelo padre João Ramiro.

— Que o Executivo olhe com carinho para essa questão e consiga resolver — complementou Marcos Rutili.

Claudiane da Silva (PDT) disse que recebeu fotos do local e pediu que o Poder Executivo monte uma equipe para limpezas frequentes e organização do Cemitério Municipal.

Claudiomiro Albuquerque (MDB) lamentou a situação de precariedade do espaço onde as pessoas enterram seus entes queridos. Em plenário, ele lembrou que antigamente havia um zelador no Cemitério Municipal. — Não sei se ainda existe esse cargo, mas se o Executivo mandar um projeto pra cá com certeza seria aprovado — salientou.

João Marques Brasil (PDT) reiterou que o Poder Executivo enfrenta dificuldades financeiras, no entanto, entende que é necessária a contratação de servidores para cuidar do Cemitério Municipal e executar outros serviços essenciais à população.

