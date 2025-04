Secretaria de Desenvolvimento Social aplica pesquisa em Tenente Portela

A pesquisa intitulada Diagnóstico de Inclusão Socioprodutiva Gaúcho já está sendo realizada em Tenente Portela e tem como objetivo mapear a realidade socioeconômica das famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Os visitadores estão percorrendo os bairros da cidade devidamente uniformizadas com coletes, camisetas e crachás de identificação, garantindo segurança e transparência no processo. Durante as visitas domiciliares, elas aplicam um questionário que busca levantar informações sobre renda, ocupação e perfil profissional de todos os integrantes das famílias em idade ativa para o trabalho.

A importância da pesquisa para a cidade

A participação da população é essencial para que o Governo do Estado possa criar políticas públicas mais eficazes para a geração de emprego, capacitação profissional e inclusão socioprodutiva.

Ao receber as visitadoras, você está contribuindo para a criação de oportunidades e melhoria na qualidade de vida da cidade.

Esta pesquisa é uma iniciativa conduzida pelo Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), em parceria com a CUFA Rio Grande do Sul.