Edis reivindicam paradas de ônibus na cidade e interior de Coronel Bicaco

Pedidos para construção de paradas de ônibus, tanto no perímetro urbano quanto na área rural, têm sido recorrentes na Câmara de Vereadores. Novas solicitações foram realizadas verbalmente na última sessão ordinária.

O vereador Paulo Leandro Diniz (PDT) citou alguns bairros e localidades que aguardam os abrigos para passageiros. — Agora está vindo o inverno, escurece mais cedo, vem as chuvas e as crianças ficam sofrendo no tempo — ponderou.

O vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) trouxe a informação de que o Município abrirá licitação. — Eu olhei umas fotos de modelos que as firmas enviaram, e todos esperam que essa licitação seja feita o mais breve possível e que sejam feitas as paradas de ônibus — reiterou.

O vereador João Marques Brasil (PDT) afirmou que a licitação das paradas de ônibus ocorrerá no dia 22 de abril. Para ele, este é o primeiro passo para solucionar o problema. — Os abrigos são uma preocupação dos vereadores desde o início do mandato — acrescentou.

