Presidente do Legislativo reclama da falta de investimentos no Estádio Municipal de Coronel Bicaco

Durante a sessão ordinária da segunda-feira (7/4), o vereador João Marques Brasil (PDT) enalteceu os dirigentes e colaboradores do Palmeiras de Esquina São João. — É um dos poucos times que restam no interior do nosso Município. Com muito trabalho, eles conseguiram construir um alambrado ao redor do campo — destacou. No próximo dia 4 de maio, haverá uma festa esportiva para inaugurar a obra.

O presidente do Poder Legislativo aproveitou para reclamar da falta de investimentos no Estádio Municipal no decorrer dos últimos anos. — O Palmeiras e as pessoas que trabalham lá dão uma grande demonstração de organização — sublinhou.

O pedetista revelou que está viabilizando a destinação de emenda parlamentar para Coronel Bicaco, cujo valor será aplicado em melhorias no Estádio Municipal. — Não é possível que se passaram três mandatos e ninguém botou um “prego” lá. Aquilo virou um lixão — esbravejou.

João Marques Brasil disse esperar que em breve seja constituído o Conselho Municipal de Desportos (CMD) e posteriormente se realize os campeonatos de futebol de campo e de futsal.

