Coronel Bicaco: Progressista anuncia possibilidade de reforma do ginásio de esportes ainda em 2025

Ao se manifestar no grande expediente da última sessão ordinária, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) revelou que há possibilidade de a reforma completa do ginásio de esportes da escola Cecília Meireles começar ainda em 2025. Segundo ele, o espaço físico do educandário será ampliado.

— Os números foram apresentados e mostram que o Governo do Estado passou a investir no [escola] Cecília Meireles. Isso vai constituir uma verdadeira transformação social. A qualidade da educação traz investimentos — enfatizou o progressista.

O vereador João Marques Brasil (PDT) recordou que o ginásio de esportes foi construído nos anos 80, na gestão do ex-prefeito Jaci Luciano de Souza.

— Não tem como durar todo esse tempo. Que bom que o Governo do Estado está a fim de reformar o ginásio. Ele já serviu muito a nossa comunidade. Quem vai ganhar com essa reforma é a sociedade de Coronel Bicaco — completou o presidente do Poder Legislativo.

