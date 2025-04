Motorista de carro que morreu em Santo Augusto será sepultado em Boa Vista do Cadeado

Sérgio Luiz Becker, 63 anos, era o motorista e único ocupante do Fiat Argo que saiu da pista e colidiu em árvores nas margens da ERS-155 – no trecho entre Santo Augusto e Ijuí. Ele foi socorrido ao Hospital Bom Pastor, mas não resistiu aos ferimentos.

Sérgio Luiz Becker era ex-secretário da Agricultura de Boa Vista do Cadeado e, atualmente, trabalhava no ramo de malharia e uniformes em Ijuí. A prefeitura de Boa Vista do Cadeado decretou luto oficial de três dias.

As causas do acidente de trânsito registrado na tarde do sábado (12/4) estão sendo apuradas. Uma hipótese é a combinação de asfalto molhado e baixa visibilidade provocada pelo mau tempo.

O sepultamento está previsto para as 17h30min deste domingo (13/4), em Boa Vista do Cadeado.

Acidente com veículo de resgate

No deslocamento para atendimento da ocorrência envolvendo o Fiat Argo, o condutor da ambulância da prefeitura de Santo Augusto perdeu o controle da direção e, na sequência, o veículo saiu da pista e tombou ao lado da ERS-155.

As razões que ocasionaram o sinistro com a ambulância serão investigadas. Inicialmente, acredita-se que as condições do asfalto e climáticas contribuíram para o fato. Segundo as informações divulgadas, ninguém ficou ferido.

