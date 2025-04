MIDR destina recursos financeiros para Miraguaí e Braga

O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) autorizou, na quinta-feira (10/4), o repasse de recursos financeiros para dois municípios da Região Celeiro.

Conforme as portarias de números 1.131 e 1.133, ambas de 8 de abril, Braga receberá R$ 45.826,86 e Miraguaí, R$ 105.055,20. Os valores serão aplicados em ações de proteção e defesa civil.

Miraguaí e Braga declararam emergência em virtude da estiagem no decorrer dos meses de fevereiro e março, respectivamente. Os dois municípios já tiveram os decretos homologados pelo Governo do Estado e reconhecidos pela União.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.