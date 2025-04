Coronel Bicaco: Vereador requer sinalização de trânsito em frente à creche em Vila Diniz

O vereador Marcos Rutili (UNIÃO) requereu melhorias na sinalização de trânsito de fronte à creche na Vila Diniz. O pedido verbal foi apresentado no grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (7/4).

O edil pediu que seja sinalizado o quebra-molas existente na ERS-317 frente ao estabelecimento de educação infantil e que se estude a viabilidade de pintura de uma faixa de pedestres no local.

— O pessoal para ali para deixar as crianças. Estudar o que pode ser feito, é coisinha simples, mas que pode salvar a vida de alguém algum dia — ressaltou Marcos Rutili.

Cabe salientar que o trecho entre o Estádio Municipal e o trevo de entroncamento com a BR-468 é de responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER). Caso o Município queira efetuar alguma obra no asfalto ou sinalização da ERS-317 é bem provável que antes necessitará de autorização da autarquia estadual.

