Emedebista ressalta necessidade de caminhódromo às margens da ERS-317 em Coronel Bicaco

O vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) apresentou, na sessão ordinária da segunda-feira (7/4), uma proposição sugerindo ao Poder Executivo a elaboração de projeto visando a construção de caminhódromo ao lado da ERS-317, na saída para Redentora.

De acordo com o emedebista, o trajeto deve ligar a Avenida Pastor Milton Cardias e a comunidade de Esquina Evangélica. — Esse caminhódromo é um sonho antigo de todos que usam aquela rodovia — enfatizou.

Claudiomiro Albuquerque revelou, no plenário, que se surpreendeu com o número de pessoas que usam a estrada para caminhadas no fim da tarde. Ele afirmou que já presenciou veículos transitando em alta velocidade no trecho, o que representa perigo aos pedestres.

O edil relatou que durante visita ao gabinete de um deputado em Porto Alegre, recebeu a garantia de destinação de R$ 500 mil para subsidiar a construção do caminhódromo. — Ele prometeu R$ 500 mil se nós fizermos esse projeto. Então, estamos correndo atrás e creio que vai dar certo — completou.

Colocada em votação, a Proposição nº 020/2025 foi aprovada por unanimidade.

