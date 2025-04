Coronel Bicaco: Edil lamenta demora na conclusão da quadra coberta em Campo Santo

Através de pedido de informação, o vereador Marcelo Jurandi (PP) solicitou que o Poder Executivo envie os relatórios da obra de construção da quadra coberta na localidade de Campo Santo.

Em plenário, o progressista disse que em 2018 o ex-deputado federal Jerônimo Goergen destinou uma emenda parlamentar para a execução do projeto. — Estamos em 2025 e aquela obra ainda não concluiu-se — lamentou.

Marcelo Jurandi salientou que o intuito é saber qual é a empresa responsável pela construção e se existe prazo para conclusão. Ele afirmou ainda que a quadra coberta será utilizada por alunos da Escola Municipal Pedro Ferreira Bueno.

O Pedido de Informação nº 004/2025, apresentado na sessão ordinária da segunda-feira (7/4), foi aprovado unanimemente.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.