Turmas da pré-escola visitam Bosque Municipal de Derrubadas em atividade educativa

No dia 19 de março, as turmas de pré-escola da Escola Municipal de Educação Infantil Meu Primeiro Passo participaram de um passeio especial ao Bosque Municipal de Derrubadas. A atividade contou com a presença das professoras regentes Tailine Andressa Ruff Selle e Tais Fernanda Calgaro Giacomini, das monitoras Camila Roesch e Kênia Debastiani, e da diretora Elisabete Cegelski Webler.

O objetivo do passeio foi proporcionar aos alunos uma vivência próxima à natureza, incentivando o aprendizado por meio do contato direto com a fauna e a flora locais. A visita também integrou as comemorações pelos 33 anos de emancipação do município.

Durante a atividade, os alunos exploraram o bosque, respiraram ar puro e desfrutaram de momentos de lazer ao ar livre. A experiência despertou a curiosidade das crianças, que demonstraram entusiasmo e alegria ao conhecer o patrimônio natural da cidade.

A iniciativa reforça o compromisso da escola em promover uma educação que valoriza experiências significativas, aliando aprendizado lúdico à consciência ambiental.