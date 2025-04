Campeonato Varzeano de Vista Gaúcha define semifinalistas

Após 21 jogos disputados, o Campeonato Varzeano de Vista Gaúcha entra na reta final com a definição dos quatro semifinalistas. As semifinais serão realizadas neste domingo, 13 de abril, no campo do União de Bom Plano, com o mando de campo da equipe Raffaelli/Três Bocas.

A primeira partida da tarde está marcada para as 13h30, entre Gaúcho de Vista Gaúcha e União de Bom Plano. Em seguida, às 15h30, Raffaelli/Três Bocas enfrentará o Nacional do Barreiro.

Os vencedores desses confrontos garantirão vaga na grande final, marcada para o dia 27 de abril. O local da decisão será definido com base no desempenho das equipes nas semifinais. A expectativa é de casa cheia e grandes jogos nesta penúltima rodada do campeonato.