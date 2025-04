Bolsa Família atende quase 25% da população de Tenente Portela

A discussão sobre a redução do número de beneficiários do Bolsa Família tem mobilizado prefeituras e entidades empresariais do Rio Grande do Sul. As críticas ao modelo atual do programa federal giram em torno da alegada dificuldade na contratação de mão de obra e possíveis inconsistências nos cadastros dos beneficiários.

No entanto, os dados mais recentes, referentes ao mês de março, mostram a expressiva abrangência do programa em diversos municípios. Em Tenente Portela, por exemplo, 1.438 famílias recebem o Bolsa Família, com um benefício médio de R$ 672,20. Ao todo, são 3.625 pessoas atendidas, o que representa 24,48% da população local beneficiada direta ou indiretamente.

O valor total repassado ao município no mês foi de R$ 966.626,00. Além disso, 428 famílias portelenses também foram contempladas pelo Programa Auxílio Gás dos Brasileiros.

No âmbito estadual, o Rio Grande do Sul contabilizou 615.068 beneficiários do Bolsa Família em março, com um repasse mensal de R$ 415 milhões. O valor médio pago a cada família foi de R$ 659,04, sendo o RS o quarto estado com menor número proporcional de beneficiários no país.