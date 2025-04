Rua coberta será realidade em Miraguaí

Miraguaí celebra a confirmação de um recurso de R$ 450 mil para a construção de uma Rua Coberta, viabilizado por meio de articulação política do prefeito Neco, do vice-prefeito Ricardo Fink e lideranças do Partido Republicanos. A emenda foi confirmada pelo deputado federal Carlos Gomes, também atual secretário estadual de Habitação.

A estrutura será um espaço multiuso voltado ao lazer, cultura, feiras e convivência comunitária. Eventos como o Acampamento Farroupilha, festas de fim de ano e feiras de produtos locais terão um novo ambiente estruturado para acolher a população.

Foto: Ricardo Fink

Em Porto Alegre, onde a conquista foi oficializada, o vice-prefeito Ricardo destacou a importância do investimento:

“Essa conquista representa a realização de um sonho de ver Miraguaí com um espaço estruturado para reunir as famílias, eventos como o Acampamento Farroupilha, as festas de final de ano, feiras e outros momentos marcantes da nossa comunidade. Ver essa obra se tornar realidade é uma grande vitória para todos nós.”

O local exato da construção será definido com participação da comunidade, garantindo o melhor aproveitamento do espaço. Além disso, a gestão municipal abrirá mão do ressarcimento de diárias referentes à viagem, como forma de economizar recursos públicos.

A iniciativa integra um conjunto de ações da atual administração para a revitalização do centro da cidade, incluindo melhorias na iluminação pública, modernização da Praça Municipal e dos canteiros centrais.