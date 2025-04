Obra da estrada de Campo Santo em Coronel Bicaco avança com nova liberação de recursos

A pavimentação da estrada de Campo Santo, uma das principais demandas de Coronel Bicaco, avançou com a liberação de R$ 3,5 milhões pelo BRDE, no fim de março. O valor corresponde à última parcela do financiamento total de R$ 7,5 milhões.

Até então, haviam sido liberados R$ 4 milhões. A liberação final foi condicionada ao avanço da obra e à contrapartida municipal, que já soma R$ 756 mil. Ao todo, já foram investidos R$ 4,75 milhões no projeto.

Restam cerca de 3,3 km para concluir a obra, sendo que 1,7 km já têm base pronta. Um novo cronograma de execução foi definido em reunião entre a Prefeitura e a empresa responsável, ajustado à realidade climática e agrícola da região.

O investimento total pode chegar a R$ 15,5 milhões, incluindo contrapartidas e encargos. A estrada é estratégica para o escoamento da produção agropecuária e o desenvolvimento rural de Coronel Bicaco.