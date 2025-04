Edis aprovam contratação de motoristas para a SMS de Coronel Bicaco

O plenário da Câmara de Vereadores aprovou, por unanimidade, na sessão ordinária da segunda-feira (7/4), o Projeto de Lei nº 032/2025 que autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente três motoristas para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Conforme o texto, o preenchimento das vagas obedecerá a banca existente do concurso público nº 01/2023. Caso não haja interessados, a contratação ocorrerá através de processo seletivo simplificado. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Segundo o Poder Executivo, um memorando da SMS apontou que a falta de motoristas está afetando, por exemplo, o deslocamento das equipes de ESFs e os atendimentos médicos domiciliares. Além disso, a pasta organiza o transporte diário de pacientes para centros de referência em saúde.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.