PL que prevê a contratação de agentes do PIM é aprovado no Legislativo de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária da segunda-feira (7/4), os edis bicaquenses aprovaram, de forma unânime, o Projeto de Lei (PL nº 029/2025). O texto permitirá que o Poder Executivo contrate dois agentes visitadores para o programa Primeira Infância Melhor (PIM).

A redação do PL diz que a contratação irá obedecer a banca existente do concurso público nº 01/2023. Não havendo interessados, a escolha se dará por processo seletivo simplificado.

Os contratos terão vigência até dia 31 de dezembro de 2025 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

