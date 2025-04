Três pessoas são presas suspeitas de cometerem o bárbaro crime de homicídio em Redentora; um homem foi preso em Redentora e um casal em Coronel Bicaco

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira, 08/04, os três suspeitos do cometimento do bárbaro crime de homicídio ocorrido em Redentora, no qual o cadáver da vítima foi encontrado em um riacho, com seu pés e mãos decepados, sendo os membros localizados posteriormente em um cemitério no setor da Estiva.

As Delegacias de Redentora (onde tramita o inquérito policial) e de Coronwl Bicaco participaram das ações investigativas, possibilitando a representação da Autoridade Policial pelas prisões preventivas dos suspeitos.

Um suspeito foi preso em Redentora, enquanto os outros dois, um casal, foram presos em Coronel Bicaco.

As investigações seguem para a cabal elucidação de todas as circunstâncias do crime.