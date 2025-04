Estiagem se agravou na Região Celeiro no mês passado

Das 21 prefeituras da Amuceleiro, 14 enviaram documento relatando prejuízos à Defesa Civil do RS no mês passado (Foto: Diones Roberto Becker)

O agravamento dos impactos decorrentes da estiagem na Região Celeiro em março ficou evidenciado pelo número de decretos de emergência publicados pelas prefeituras. Dos 21 municípios congregados pela Amuceleiro, 14 enviaram documento relatando prejuízos à Defesa Civil do RS no mês passado.

No âmbito regional, a redução nas precipitações ocasionou significativas perdas na produção de grãos e na bacia leiteira. Resultou também na diminuição das reservas hídricas, o que debilitou o abastecimento de água às famílias em determinadas áreas. Essas adversidades afetaram setores econômicos, ambientais e sociais dos municípios.

Até a manhã desta segunda-feira (7/4), seis municípios da Região Celeiro tinham os documentos pertinentes à estiagem homologados pelo Governo do Estado e reconhecidos pela União: Barra do Guarita, Braga, Miraguaí, São Valério do Sul, Inhacorá e Esperança do Sul.

- Decretos editados em abril

Sede Nova e Campo Novo.

- Decretos editados em março

Tiradentes do Sul, Derrubadas, Coronel Bicaco, Crissiumal, Bom Progresso, Chiapetta, Santo Augusto, Tenente Portela, Três Passos, Redentora, Barra do Guarita, Braga, São Martinho e Humaitá.

- Decretos editados em fevereiro

Miraguaí, São Valério do Sul e Inhacorá.

- Decreto editado em janeiro

Esperança do Sul.

