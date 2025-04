Prefeituras da Região Celeiro estão contempladas no edital de horas-máquinas

Os 21 municípios da Região Celeiro estão contemplados no edital de horas-máquinas promovido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI). O prazo para adesão encerrou no dia 4 de março.

A SEAPI destinará R$ 300 mil para cada prefeitura que atendeu aos critérios do certame. O recurso irá subsidiar a recuperação de estradas rurais. Ao todo, 356 municípios – que decretaram situação de emergência em razão das enchentes de maio do ano passado – receberão o valor. O montante investido chegará a R$ 106,8 milhões, provenientes do Fundo do Plano Rio Grande.

Os planos de trabalho enviados estão agora em fase de análise técnica e jurídica para que possa ser celebrado o convênio com as prefeituras. O prazo de execução das obras será de até dez meses.

— Nosso intuito era abranger a maior quantidade possível dos municípios que se enquadravam dentro dos critérios dessa política pública, e conseguimos. São recursos esperados pelos gestores municipais e que farão diferença lá na ponta. Além disso, essa ação se soma a ajuda já alcançada pela Secretaria da Agricultura aos 95 municípios em situação de calamidade pública, que receberam R$ 500 mil em serviços de horas-máquina — afirmou o titular da SEAPI, Clair Kuhn.

O projeto apresentado pelos gestores municipais podia conter a contratação de horas-máquinas de equipamentos como trator esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, rolo compactador, caminhão, motoniveladora, pá carregadeira e caminhão prancha, além da aquisição de insumos como brita, saibro e cascalho.

