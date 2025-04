Ponte inacabada na rodovia entre Campo Novo e Braga causa frequentes transtornos aos usuários

O flagrante divulgado pelo site Observador Regional dimensiona o quanto a ponte inacabada na ERS-518 causa transtornos aos usuários. A estrada entre Campo Novo e Braga foi asfaltada há mais de uma década, no entanto, a nova estrutura sobre o Rio Turvo não possui previsão de conclusão.

Quem se desloca entre os dois municípios precisa utilizar a antiga ponte – que suporta um veículo por vez. Na terça-feira (1º/4), um operador mostrou toda sua coragem e habilidade ao atravessar a velha estrutura de concreto com uma colheitadeira de grande porte e puxando o reboque. Na imagem é possível perceber que as rodas do maquinário agrícola cruzam na parte elevada destinada aos pedestres e próximas da proteção lateral. Pessoas que presenciaram a travessia disseram que a arriscada manobra gerou enorme aflição. E segundo informações, após finalizada a colheita, será percorrido o caminho de volta.

De acordo com o site Observador Regional, a nova ponte começou a ser edificada em março de 2023 e já custou aproximadamente R$ 6 milhões aos cofres públicos. A obra segue aguardando a construção do aterro para permitir o tráfego de veículos. As despesas referentes à elaboração do projeto foram subsidiadas pelos Executivos de Campo Novo e Braga.

