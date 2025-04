Edis manifestam preocupação com condições da frota de transporte escolar de Coronel Bicaco

Seguidamente, nas sessões ordinárias do Poder Legislativo, os vereadores têm feito comentários relacionados às condições da frota de transporte escolar. No início do ano, a Administração Municipal investiu em reparos e na manutenção dos veículos.

Ainda em 2024, antes de assumir o Poder Executivo, o prefeito Arleu Valadar Machado (PDT) já demonstrava preocupação com a precariedade de alguns ônibus e micro-ônibus, e afirmava que a renovação da frota era uma prioridade. O mandatário disse também que a necessidade de aquisição de coletivos novos seria pauta nas visitas aos gabinetes de deputados.

Na última sessão ordinária do mês de março, o tema foi novamente abordado em plenário. Jonas Vieira (PP) disse que alguns ônibus do transporte escolar não têm condições de prestar o serviço. — Entra poeira e a mecânica está danificada — revelou. — É uma preocupação de todos solucionar esse problema — acrescentou.

— Se quebrar um ônibus, não tem ônibus para substituir no outro dia — salientou João Marques Brasil (PDT). Ele reiterou a necessidade de uma medida rápida, mencionando a possibilidade de terceirizar o serviço. Luiz Flávio Rangel (PP) ressaltou que conversou com o prefeito sobre o assunto e defendeu a terceirização do transporte escolar. Para ele, os veículos mais antigos não possuem condições de rodagem e são um “poço sem fundo” porque exigirão cada vez mais recursos para manutenção.

Claudiane da Silva (PDT) lembrou que a precariedade da maioria da frota de transporte escolar vem de vários anos. — Não temos que achar um culpado. Nós precisamos urgentemente valorizar nossa educação, nosso transporte escolar — enfatizou.

