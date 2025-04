Coronel Bicaco: Vereador defende a construção de abrigos para alunos em frente às creches

O vereador Marcos Rutili (UNIÃO) solicitou que a Administração Municipal realize a construção de abrigos para as crianças em frente as duas creches que funcionam no perímetro urbano. O pedido verbal foi feito na última sessão ordinária do mês de março.

Segundo ele, as coberturas proporcionariam maior proteção aos alunos durante o embarque e desembarque, seja da frota escolar ou de veículos particulares. — Podem ser coberturas simples para que as crianças não se molhem em dias de chuva — argumentou.

O edil também reivindicou a edificação de uma parada de ônibus no bairro Faxinal. — Muitas crianças esperam o transporte escolar lá. O inverno está chegando e essa preocupação é muito grande da comunidade — afirmou.

