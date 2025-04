Executivo de Miraguaí pretende municipalizar trecho da ERS 330 que cruza na cidade

O Poder Executivo de Miraguaí planeja elaborar um projeto visando municipalizar o trecho da ERS 330 que atravessa o perímetro urbano. As informações são da Rádio Líder FM.

A matéria precisa ser aprovada na Câmara de Vereadores antes de iniciar as tratativas com o Governo do Estado – responsável pela conservação da rodovia. Caso seja repassada a gestão do trajeto que possui o nome de Avenida Ijuí, a Prefeitura Municipal ficará incumbida das obras atinentes ao asfalto e sinalização.

Na semana passada, uma comitiva formada pelo prefeito e alguns vereadores esteve nos órgãos competentes em Porto Alegre pleiteando o recapeamento completo da Avenida Ijuí. Ocorre que a nova camada asfáltica colocada recentemente contemplou apenas a largura correspondente à pista de rolamento da ERS 330.

Pela medição da Prefeitura Municipal, aproximadamente 2,8 metros de cada sentido da principal via urbana ficaram sem a melhoria na pavimentação.

