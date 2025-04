Contabilizando perdas em setores essenciais, Derrubadas declara emergência por causa da estiagem

Em virtude dos prejuízos decorrentes da estiagem, o Poder Executivo de Derrubadas declarou emergência no território local. O decreto nº 015/2025 foi assinado pelo prefeito em exercício, Cristiano Carvalho, na última sexta-feira de março.

O documento reconhece as expressivas perdas ambientais, econômicas e sociais provocadas pela falta de chuvas no Município.

Segundo a Administração Municipal, a redução das precipitações comprometeu as reservas hídricas locais, afetando o abastecimento de água e a produtividade agropecuária. A queda no nível de rios e lençóis freáticos agrava ainda mais a situação, prejudicando produtores rurais e moradores.

— A prefeitura tem mobilizado recursos e equipes para prestar assistência à população afetada. Essa decisão [de decretar emergência] é fundamental para enfrentarmos os desafios da estiagem. A medida permitirá pleitear o acesso a recursos estaduais e federais, além da realocação de verbas municipais para atender às necessidades mais urgentes da população — ressaltou o prefeito em exercício.

