Coronel Bicaco é o 16º Município da Região Celeiro a decretar emergência por causa da estiagem

Com os decretos publicados pelas prefeituras de Crissiumal e de Coronel Bicaco, na quinta e sexta-feira desta semana, respectivamente, aumentou para 16 a quantidade de municípios da Região Celeiro em emergência devido à estiagem.

Do total, dez prefeituras aguardam a análise das informações detalhadas das perdas para obter a homologação do Governo do Estado. São elas: Humaitá, São Martinho, Redentora, Três Passos, Tenente Portela, Santo Augusto, Chiapetta, Bom Progresso, Crissiumal e Coronel Bicaco.

Já possuem homologação estadual: Esperança do Sul, Inhacorá, São Valério do Sul, Miraguaí, Braga e Barra do Guarita. Dos seis municípios mencionados anteriormente, somente Barra do Guarita não conseguiu o reconhecimento federal até o momento.

Os laudos confeccionados por instituições e secretarias municipais e, que embasam os decretos de emergência, mostram os prejuízos no setor agrícola e na pecuária, além da diminuição significativa dos níveis de água em fontes e rios.

Levantamentos em alguns municípios da Região Celeiro revelam também a necessidade de utilizar caminhões-pipa para levar água potável até as pessoas afetadas pela seca.

A partir da homologação e reconhecimento do decreto de emergência, as prefeituras são capazes de acessar recursos estaduais e federais para ações visando mitigar os impactos desfavoráveis decorrentes da ausência prolongada de chuvas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.