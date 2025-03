Administração Municipal de Redentora publica Edital para Processo Seletivo Simplificado

A Administração Municipal de Redentora, publicou na tarde desta quinta-feira, dia 27 de março o Edital 02/2025 para Processo Seletivo Simplificado, com abertura de inscrições no dia 28 de março de 2025 e encerramento no dia 02 de abril de 2025.

As inscrições serão recebidas junto a Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Pedro Luiz Costa nº 640, Centro em Redentora.

Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato com firma reconhecida em cartório (com poderes especiais e específicos para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os seguintes documentos:

*Cópia de documento de identidade oficial com foto (carteira de identidade, carteira nacional de habilitação e cópias dos títulos relacionados no formulário de inscrição ou carteira de trabalho).

* Prova de quitação das obrigações militares (candidatos do sexo masculino) e eleitorais para todos os candidatos.

*Comprovante de formação em Nível Superior em Licenciatura Plena ou Graduação em Curso de Licenciatura Plena na Área da Educação, Habilitação específica em Nível Médio Modalidade Normal ou Magistério para cargos de Professor.

Ressaltamos que não serão aceitas inscrições fora do prazo acima mencionado.