Presidente do Legislativo de Coronel Bicaco fala sobre a reforma da capela mortuária municipal

Utilizando o espaço do grande expediente na sessão ordinária da segunda-feira (24/3), o vereador João Marques Brasil (PDT) pediu ao Poder Executivo a revitalização da capela mortuária municipal.

— É um problema que vem de muitos anos. Essa capela mortuária municipal não é usada há bastante tempo. Sei que é um desafio reformar a capela e botar à disposição da comunidade — afirmou o presidente do Legislativo.

João Marques Brasil enfatizou que existem duas capelas mortuárias particulares na cidade. Ele revelou que espera do prefeito a viabilização das obras de reforma para que o local possa ser novamente utilizado.

— Que no momento difícil, as pessoas possam usar a capela mortuária municipal. Então, que se dê as condições necessárias — finalizou o edil.

