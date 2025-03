Vice-governador inaugurou obras asfálticas em Crissiumal e Três Passos

Na tarde da quarta-feira (26/3), acompanhado por diversos secretários estaduais, o vice-governador Gabriel Souza inaugurou obras asfálticas em dois municípios da Região Celeiro.

Em Crissiumal, ocorreu a inauguração da pavimentação asfáltica nas ruas Piratini e Alto Uruguai – totalizando 16,9 mil metros quadrados. O projeto foi custeado pelo Programa Pavimenta, que destinou R$ 1 milhão.

Em Três Passos, o vice-governador participou do ato inaugural do asfaltamento da Rua Gaspar Silveira Martins. A obra recebeu recursos do Programa Pavimenta, no valor de R$ 2 milhões.

— O Pavimenta é um programa essencial para os municípios, pois é uma parceria entre as prefeituras e o Governo do Estado para viabilizar a pavimentação de ruas importantes. Quando estamos dentro dos bairros, em contato com as pessoas, é possível perceber o quanto esse tipo de serviço beneficia a vida de milhares de cidadãos — disse Gabriel Souza.

O Programa Pavimenta é implementado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEDUR).

