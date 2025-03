Vicente Dutra: Força-Tarefa apreende 2,5 toneladas de produtos impróprios para consumo

Na terça-feira (25/3), agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos cumpriram mandado de busca e apreensão em uma propriedade rural em Vicente Dutra – Município distante 29 quilômetros de Frederico Westphalen.

No local, havia uma grande quantidade de carne e queijo sem inspeção. Além dos produtos, foi apreendido o aparelho celular do proprietário.

Os agentes também fiscalizaram dois mercados. No total, foram apreendidas, pela Força-Tarefa, duas toneladas de produtos impróprios para consumo. Em um dos estabelecimentos, os agentes interditaram a produção de gelo e lacraram a máquina.

As principais irregularidades verificadas foram produtos sem procedência, vencidos e fora da temperatura adequada. Foram apreendidos também, de forma cautelar, unidades de álcool com venda proibida em mercados.

Participaram da operação de fiscalização, o promotor de Justiça, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre; servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRS); representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Vicente Dutra; da Secretaria Estadual da Saúde (SES), da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI); da Delegacia do Consumidor (DECON) e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).

